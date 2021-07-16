Путин пригласил представителей экономик АТЭС во Владивосток

Президент России, выступая на неформальном онлайн-саммите АТЭС, пригласил представителей экономик этого объединения посетить Восточный экономический форум в сентябре.

"Свой вклад в поиск путей оживления глобальной экономики могут вносить и ведущие мировые бизнес-форумы, возобновление работы которых, естественно, должно происходить с учетом всех противоэпидемических требований", - отметил Владимир Путин, приведя в пример итоги Петербургского международного экономического форума. На его "полях" которого было подписано порядка 800 соглашений на рекордную сумму более 50 млрд долларов.

"Рассчитываем, что представители экономик региона примут деятельное участие и в другом форуме, проводимом в России, - в Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке", - пригласил президент.