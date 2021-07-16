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Рубрика: Власть

Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин

Текст: Кира Латухина

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно работать вместе над выпуском вакцин от коронавируса и устранением барьеров для их производства и поставок. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на неформальном внеочередном онлайн-саммите АТЭС.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин рассказал партнерам по АТЭС о плюсах российских вакцин от коронавируса

Путин призвал работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением барьеров, мешающих их производству и поставкам.

"От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом, конечно, зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере", - считает он.

"Пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. В наших странах число заболевших в общей сложности превысило 53 млн человек, а погибло более 1,4 миллиона, совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9 процента", - оценил президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации АТЭС Пандемия коронавируса COVID-19

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