Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно работать вместе над выпуском вакцин от коронавируса и устранением барьеров для их производства и поставок. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на неформальном внеочередном онлайн-саммите АТЭС.

Путин призвал работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением барьеров, мешающих их производству и поставкам.

"От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом, конечно, зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере", - считает он.

"Пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. В наших странах число заболевших в общей сложности превысило 53 млн человек, а погибло более 1,4 миллиона, совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9 процента", - оценил президент.