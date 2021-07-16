Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии

Меры, предпринятые на государственном уровне, помогли преодолеть экономические последствия пандемии, Россия готова делиться антикризисными разработками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на неформальном внеочередном онлайн-саммите АТЭС.

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям", - сообщил Владимир Путин. Все это позволяет уже в 2021 году уверенно выходить на положительную динамику роста, добавил он.

"Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", - оценил президент. Россия готова делиться антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики, объявил он.

Также Путин заметил, что в условиях пандемии еще более актуальным становится углубление взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации. Он пригласил представителей экономик АТЭС на Восточный экономический форум, который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.