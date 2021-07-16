Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям", - сообщил Владимир Путин. Все это позволяет уже в 2021 году уверенно выходить на положительную динамику роста, добавил он.
"Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", - оценил президент. Россия готова делиться антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики, объявил он.
Также Путин заметил, что в условиях пандемии еще более актуальным становится углубление взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации. Он пригласил представителей экономик АТЭС на Восточный экономический форум, который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.