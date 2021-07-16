Рассчитан период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

Это следует из материалов, рассмотренных Российской трехсторонней комиссией. Проект соответствующего федерального закона разработан Минтрудом России и согласован с Минфином, Минэкономразвития России, Росстатом и Пенсионным фондом РФ. Получено заключение Минюста России, в котором отмечается, что коррупциогенные факторы в проекте федерального закона не выявлены.
Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, "продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет... Таким образом, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев".
Такой же период выплаты был установлен в прошлом году на 2021 год. Годом ранее этот показатель составлял 258 месяцев.
Как напоминает Пенсионный фонд России, средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений человека делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который ежегодно меняется.
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду). Сделать это можно при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Размер накопительной пенсии ежегодно корректируется с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Так, с 1 августа 2020 года размер накопительной пенсии россиян увеличился на 9,13%. Средний размер накопительной пенсии составил около тысячи рублей. Такую сумму ежемесячно люди, формирующие накопительную пенсию, получают в виде добавки к страховой пенсии.