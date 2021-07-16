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16.07.2021 15:24

Белорусские студенты прошли практику на Нововоронежской АЭС

Восемь студентов Белорусского национального технического университета энергетического факультета завершили прохождение производственной практики на Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При участии руководства Центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом" были обеспечены все необходимые меры безопасности в условиях действия новой коронавирусной инфекции, что позволило провести практику в очном режиме.

Фото: Нововоронежская АЭС
Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС выведен в плановый ремонт

В течение двух недель нововоронежские атомщики знакомили студентов 4 курса с особенностями эксплуатации энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Практиканты побывали в основных производственных цехах энергоблоков №4, №5 и №6 НВ АЭС - реакторном, турбинном, химическом, электроцехе, цехе тепловой автоматики и измерений, цехе централизованного ремонта, отделе дефектоскопии металлов и технического контроля.

Особое внимание уделили изучению оборудования и систем инновационного энергоблока №6 НВ АЭС с ВВЭР-1200 поколения "3+". Cейчас в Белоруссии реализуется проект по строительству АЭС с подобными энергоблоками российского дизайна.

"В учебниках описывается все в теории, дается математическая модель чего-либо, на практике студенты могут закрепить полученные знания, увидеть все своими глазами, потрогать руками, пообщаться с работниками Нововоронежской АЭС. Студенты отметили высокую степень ответственности персонала, важность работы атомщиков и приверженность главному принципу - безопасности", - сказал преподаватель Белорусского национального технического университета Игорь Некало, возглавляющий группу студентов-практикантов.

Отметим, на данный момент в рамках межправительственного Соглашения между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в строительстве АЭС, производственную и преддипломную практику на Нововоронежской АЭС прошли уже более 60 студентов Белорусского национального технического университета.

Справка:

Белорусская АЭС - крупнейший совместный российско-белорусский проект в сфере атомной энергетики. Строительство АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 ведется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь АЭС. Генеральный подрядчик строительства - АО ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"). Разработанный в России проект нового поколения 3+ полностью соответствующий всем современным требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, предусматривает сооружение двухблочной АЭС общей мощностью до 2400 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1200.

 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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