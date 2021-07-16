Белорусские студенты прошли практику на Нововоронежской АЭС

Восемь студентов Белорусского национального технического университета энергетического факультета завершили прохождение производственной практики на Нововоронежской АЭС.

При участии руководства Центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом" были обеспечены все необходимые меры безопасности в условиях действия новой коронавирусной инфекции, что позволило провести практику в очном режиме.

В течение двух недель нововоронежские атомщики знакомили студентов 4 курса с особенностями эксплуатации энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Практиканты побывали в основных производственных цехах энергоблоков №4, №5 и №6 НВ АЭС - реакторном, турбинном, химическом, электроцехе, цехе тепловой автоматики и измерений, цехе централизованного ремонта, отделе дефектоскопии металлов и технического контроля.

Особое внимание уделили изучению оборудования и систем инновационного энергоблока №6 НВ АЭС с ВВЭР-1200 поколения "3+". Cейчас в Белоруссии реализуется проект по строительству АЭС с подобными энергоблоками российского дизайна.

"В учебниках описывается все в теории, дается математическая модель чего-либо, на практике студенты могут закрепить полученные знания, увидеть все своими глазами, потрогать руками, пообщаться с работниками Нововоронежской АЭС. Студенты отметили высокую степень ответственности персонала, важность работы атомщиков и приверженность главному принципу - безопасности", - сказал преподаватель Белорусского национального технического университета Игорь Некало, возглавляющий группу студентов-практикантов.

Отметим, на данный момент в рамках межправительственного Соглашения между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в строительстве АЭС, производственную и преддипломную практику на Нововоронежской АЭС прошли уже более 60 студентов Белорусского национального технического университета.

Справка:

Белорусская АЭС - крупнейший совместный российско-белорусский проект в сфере атомной энергетики. Строительство АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 ведется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь АЭС. Генеральный подрядчик строительства - АО ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"). Разработанный в России проект нового поколения 3+ полностью соответствующий всем современным требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, предусматривает сооружение двухблочной АЭС общей мощностью до 2400 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1200.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.