Более 3,8 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в столице

Более 3,8 миллиона человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве, полностью привиты более 2 миллиона москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года. В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, сведения о вакцинации против COVID-19 не менее 60% сотрудников нужно предоставить московским предприятиям ряда отраслей. В соответствии с этим постановлением, первый компонент или однокомпонентную вакцину нужно было поставить до 15 июля, второй - до 15 августа.