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16.07.2021 13:24
Рубрика: Общество

Более 3,8 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в столице

Текст: Любовь Проценко

Более 3,8 миллиона человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве, полностью привиты более 2 миллиона москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года. В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, сведения о вакцинации против COVID-19 не менее 60% сотрудников нужно предоставить московским предприятиям ряда отраслей. В соответствии с этим постановлением, первый компонент или однокомпонентную вакцину нужно было поставить до 15 июля, второй - до 15 августа.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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