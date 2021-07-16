Евгений Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах

Вакцинация от коронавируса является единственно действенным способом формирования коллективного иммунитета и гарантированной защитой от тяжелого течения болезни. Но главное, это реальная возможность уберечь от нее своих близких. Такое мнение высказал председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Препарат "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он не просто стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса, но и активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах, день за днем доказывая свою безопасность и эффективность", - подчеркнул Нифантьев.

Он рассказал, что препарат уже используется почти в 70 странах мира и в отличие от известных западных разработок содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. Тот факт, что на данный момент не выявлен ни один случай тромбоза или развития каких-либо тяжелых последствий после вакцинирования российским препаратом, подтверждают не только данные отечественных исследований, но и зарубежный опыт: в частности, Аргентины, Бразилии и Сан-Марино.

"Человечеству еще долго предстоит бороться с этим невидимым и крайне опасным противником. Сейчас важно думать не только о себе, но и об окружающих", - подытожил Нифантьев.

Москва стала первым в мире городом, в котором началась вакцинация от нового коронавируса. Сегодня привиться от болезни москвичи и иногородние жители могут в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, в павильонах "Здоровая Москва" и даже в парках.

На прошлой неделе глава правительства России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от COVID-19 с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%.