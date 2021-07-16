Новости

"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете 10:30
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней 10:26
Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory 10:26
Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября 10:24
The Drive оценил конструкцию нового российского истребителя 10:22
Фото: В Кроноцком заповеднике нашли "лисью коммуну" 10:21
В Токио госпитализирован первый иностранный участник Олимпиады 10:18
Евгений Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах 10:18
Число погибших от наводнения в Бельгии выросло до 12 человек 10:07
В России появится еще одна особая экономическая зона 09:59
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля 09:51
На Итурупе 11-летняя девочка утонула в реке 09:40
Врач рассказал, от чего стоит отказаться в жару 09:38
На ранившего пассажиров автобуса жителя Абакана завели уголовное дело 09:15
Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода 09:01
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80 08:49
Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков и МФО 08:47
Появились фото нового российского истребителя 08:47
В ЦВО завершился весенний призыв на военную службу 08:43
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину 08:41
Перехватчики обезвредили "противника" в небе над уральским регионом 08:22
Названы города, где резко выросли цены на новостройки 08:18
"Вашингтон" намерен обменять Кузнецова на Тарасенко 07:50
Отели Севастополя теперь принимают только привитых или переболевших COVID постояльцев 07:49
Россияне объяснили, когда нужна сокращенная рабочая неделя 07:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 10:18
Рубрика: Общество

Евгений Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Вакцинация от коронавируса является единственно действенным способом формирования коллективного иммунитета и гарантированной защитой от тяжелого течения болезни. Но главное, это реальная возможность уберечь от нее своих близких. Такое мнение высказал председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Попова рассказала о ходе испытаний российских вакцин от коронавируса

"Препарат "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он не просто стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса, но и активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах, день за днем доказывая свою безопасность и эффективность", - подчеркнул Нифантьев.

Он рассказал, что препарат уже используется почти в 70 странах мира и в отличие от известных западных разработок содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. Тот факт, что на данный момент не выявлен ни один случай тромбоза или развития каких-либо тяжелых последствий после вакцинирования российским препаратом, подтверждают не только данные отечественных исследований, но и зарубежный опыт: в частности, Аргентины, Бразилии и Сан-Марино.

"Человечеству еще долго предстоит бороться с этим невидимым и крайне опасным противником. Сейчас важно думать не только о себе, но и об окружающих", - подытожил Нифантьев.

Москва стала первым в мире городом, в котором началась вакцинация от нового коронавируса. Сегодня привиться от болезни москвичи и иногородние жители могут в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, в павильонах "Здоровая Москва" и даже в парках.

На прошлой неделе глава правительства России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от COVID-19 с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Появились фото нового российского истребителя
Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья
Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2"
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19