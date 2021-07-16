Минобороны организовало выставку к 800-летию Александра Невского

В Москве открылась организованная Минобороны выставка современного академического искусства "Александр Невский. Прошлое. Настоящее".

"Здесь собрана коллекция разных предметов. И скульптуры, и живопись, и иконопись. Многие другие художественные произведения, которые позволяют более глубоко понять образ святого Александра. Все знают историю Невской битвы, все знают Ледовое побоище. Но ведь сколько было еще свершений князя Александра, о которых меньше говорят, но которые по своему историческому значению для нашей Родины значат тоже немало", - сказал на церемонии представления экспозиций замминистра обороны Андрей Картаполов.

На выставке собраны произведения живописцев, скульпторов, художников-монументалистов, работавших над созданием Главного храма Вооруженных сил РФ. Среди них - народные художники России Василий Нестеренко и Салават Щербаков, заслуженный художник России Даши Намдаков, скульптор Виталий Шанов, архитектор Дмитрий Смирнов, а также живописцы Студии военных художников имени М.Б.Грекова и Мастерской Анастасии Барышниковой.

"Я всех приглашаю сюда. Приходите, посмотрите, прикоснитесь, почувствуйте Александра Ярославича. Почувствуйте мощь наших воинов, глубину души русского человека XIII века и русского человека сегодня. Как былинный практически герой оживает под кистью, под резцом наших современных авторов", - обратился Картаполов к гостям выставки.

Посмотреть, действительно, стоит. Ведь там представлены монументальные скульптуры, бронзовые барельефы, художественные полотна, эскизы мозаик, современные иконы, эксклюзивные работы, выполненные в стиле палехской росписи, а также образцы оружия и амуниции времен Александра Невского.

Выставка "Александр Невский. Прошлое. Настоящее" будет работать до 18 июля в выставочных залах Союза художников России. Западное крыло Новой Третьяковки, Крымский Вал, д 10, 4 этаж. Вход - свободный.