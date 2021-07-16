Президент "Опоры России" Александр Калинин рассказал о ходе вакцинации среди предприятий бизнеса

Решение об обязательной вакцинации в столице, напомним, было вызвано быстрым распространением в Москве дельта-штамма коронавируса, который оказался более заразным и агрессивным, чем его предыдущие версии. Вакцинация минимум 60% сотрудников касалась сфер, где необходимо постоянно контактировать с людьми. По сути, это альтернатива новому локдауну - только вакцинация может помочь избежать закрытия целых отраслей.

Как на такую идею отреагировал бизнес? В общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" говорят, что большинство предпринимателей и их сотрудников требование об обязательной вакцинации восприняли спокойно и больших проблем оно для них не создало. Президент организации Александр Калинин подчеркнул, что требование возложило на бизнес не только ответственность, но и дало новые права - отстранять отказывающихся сделать прививку без уважительной причины сотрудников от работы.

"Мы также призвали работодателей выплачивать сделавшим прививку денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, и я знаю, что многие компании последовали этому совету, - рассказал он "РГ". - Деньги выплачиваются, когда человек показывает сертификат о вакцинации. В нашем офисе мы уже выплатили половине сотрудников такую премию, поскольку нужно не только понуждать и убеждать, но и стимулировать деньгами".

Калинин подчеркнул, что вспышка заболеваемости на предприятии обходится несоразмерно дороже любой вакцинации и мотивации, поэтому выбора по большому счету нет - нужно вакцинироваться. Сам глава "Опоры России" сделал прививку в числе первых еще прошлой осенью. "Я считаю, что в тех регионах, где еще не введена обязательная вакцинация, это нужно сделать", - говорит он. Но в то же время призывает не наказывать предпринимателей, если у них привились, к примеру, чуть меньше 60% сотрудников - это может быть поводом для предупреждения, но не для штрафа, считает он.

Задумываются о вакцинации сотрудников в Москве и предприниматели, которых напрямую обязанность вакцинировать работников не коснулось. К примеру, директор небольшой сети отелей Илья Тонин говорит, что гостиницы постановление главного санитарного врача Москвы не затронуло, однако вакцинацию сотрудников он все же старается отслеживать и в целом выступает за прививки.

Напомним, вторым компонентом вакцины 60% сотрудников компаний из тех же отраслей Москвы должны быть привиты в срок до 15 августа. Эта дата также указана в постановлении главного санитарного врача Москвы.