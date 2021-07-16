Президент "Опоры России" Александр Калинин рассказал о ходе вакцинации среди предприятий бизнеса

Новости

Россиянам стало сложнее купить автомобиль в кредит 10:35
В Магаданской области появится островной туристический комплекс 10:34
"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете 10:30
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней 10:26
Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory 10:26
Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября 10:24
The Drive оценил конструкцию нового российского истребителя 10:22
Фото: В Кроноцком заповеднике нашли "лисью коммуну" 10:21
В Токио госпитализирован первый иностранный участник Олимпиады 10:18
Евгений Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах 10:18
Число погибших от наводнения в Бельгии выросло до 12 человек 10:07
В России появится еще одна особая экономическая зона 09:59
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля 09:51
На Итурупе 11-летняя девочка утонула в реке 09:40
Врач рассказал, от чего стоит отказаться в жару 09:38
На ранившего пассажиров автобуса жителя Абакана завели уголовное дело 09:15
Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода 09:01
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80 08:49
Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков и МФО 08:47
Появились фото нового российского истребителя 08:47
В ЦВО завершился весенний призыв на военную службу 08:43
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину 08:41
Перехватчики обезвредили "противника" в небе над уральским регионом 08:22
Названы города, где резко выросли цены на новостройки 08:18
"Вашингтон" намерен обменять Кузнецова на Тарасенко 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 09:18
Рубрика: Экономика

Президент "Опоры России" Александр Калинин рассказал о ходе вакцинации среди предприятий бизнеса

Текст: Александр Мелешенко
Решение об обязательной вакцинации в столице, напомним, было вызвано быстрым распространением в Москве дельта-штамма коронавируса, который оказался более заразным и агрессивным, чем его предыдущие версии. Вакцинация минимум 60% сотрудников касалась сфер, где необходимо постоянно контактировать с людьми. По сути, это альтернатива новому локдауну - только вакцинация может помочь избежать закрытия целых отраслей.

Как на такую идею отреагировал бизнес? В общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" говорят, что большинство предпринимателей и их сотрудников требование об обязательной вакцинации восприняли спокойно и больших проблем оно для них не создало. Президент организации Александр Калинин подчеркнул, что требование возложило на бизнес не только ответственность, но и дало новые права - отстранять отказывающихся сделать прививку без уважительной причины сотрудников от работы.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Академик Лейла Намазова-Баранова: Все, что нужно знать о вакцинировании детей против COVID

"Мы также призвали работодателей выплачивать сделавшим прививку денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, и я знаю, что многие компании последовали этому совету, - рассказал он "РГ". - Деньги выплачиваются, когда человек показывает сертификат о вакцинации. В нашем офисе мы уже выплатили половине сотрудников такую премию, поскольку нужно не только понуждать и убеждать, но и стимулировать деньгами".

Калинин подчеркнул, что вспышка заболеваемости на предприятии обходится несоразмерно дороже любой вакцинации и мотивации, поэтому выбора по большому счету нет - нужно вакцинироваться. Сам глава "Опоры России" сделал прививку в числе первых еще прошлой осенью. "Я считаю, что в тех регионах, где еще не введена обязательная вакцинация, это нужно сделать", - говорит он. Но в то же время призывает не наказывать предпринимателей, если у них привились, к примеру, чуть меньше 60% сотрудников - это может быть поводом для предупреждения, но не для штрафа, считает он.

Задумываются о вакцинации сотрудников в Москве и предприниматели, которых напрямую обязанность вакцинировать работников не коснулось. К примеру, директор небольшой сети отелей Илья Тонин говорит, что гостиницы постановление главного санитарного врача Москвы не затронуло, однако вакцинацию сотрудников он все же старается отслеживать и в целом выступает за прививки.

Напомним, вторым компонентом вакцины 60% сотрудников компаний из тех же отраслей Москвы должны быть привиты в срок до 15 августа. Эта дата также указана в постановлении главного санитарного врача Москвы.

В регионах Экономика Бизнес Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Появились фото нового российского истребителя
Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья
Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2"
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае