Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми

В пятницу, 16 июля, на западе столицы иномарка сбила на пешеходном переходе трех маленьких детей.

Как сообщила корреспонденту руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по предварительной информации, 16 июля на улице Авиаторов в районе дома номер 2 на нерегулируемом пешеходном переходе, 19-летняя девушка на Mazda сбила троих детей. По словам официального представителя прокуратуры, детям в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

"Прокуратура Москвы поставила на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами по факту дорожно-транспортного происшествия", - подчеркнула Нефедова.

В свою очередь, как сообщила официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова, по поручению руководителя ГСУСК по Москве Андрея Стрижова по факту ДТП инициирована передача материалов дела из органов полиции в Следственный комитет. По информации ГИБДД, двух детей и младенца в коляске переводили через дорогу двое взрослых. Основной удар автомобиля пришелся именно на детей. По информации медиков, состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое.