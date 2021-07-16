Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым пройдет в московском Донском монастыре утром в субботу, 17 июля. Похоронят его на кладбище в подмосковном городе Верея. Об этом РИА Новости сообщила вдова артиста Ольга Мамонова.

"Завтра, 17 июля, прощание и отпевание в Донском монастыре, Донская площадь, дом 1 в 9:30 утра. Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд", - рассказала она.

Музакант, актер, поэт, переводчик, шоумен Петр Николаевич Мамонов ушел из жизни 15 июля в возрасте 70 лет. Он скончался от коронавируса.