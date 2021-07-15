Одна из крупнейших легенд отечественного рока, музыкант, актер, поэт, переводчик, шоумен от Бога Петр Николаевич Мамонов скончался сегодня в возрасте 70 лет.

Об этом сообщила только что жена культового артиста, передает ТАСС.

Петр Николаевич был госпитализирован в Коммунарку с COVID. Состояние Мамонова неуклонно ухудшалось на протяжении последних трех недель. Музыкант был помещен в реанимацию на ИВЛ, но все усилия врачей оказались тщетны, и осторожные попытки начать выводить Мамонова из комы успехом не увенчались.

У артиста оказалось поражено порядка 90% легких. А потом начали отказывать почки.

По словам медиков, спасти экс-лидера "Звуков Му" могло только чудо.

Чуда не случилось.