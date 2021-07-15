Новости

Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 17:50
Украинскому телеканалу назначили проверку за показ советских фильмов 17:13
Вышел трейлер третьего сезона сериала DC "Титаны" 16:11
Умер французский актер, режиссер и художник Кристиан Болтански 15:37
Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа от COVID 14:11

Умер музыкант и актер Петр Мамонов

Новости
    15.07.2021, 17:27
Текст:   Олег Усков

Одна из крупнейших легенд отечественного рока, музыкант, актер, поэт, переводчик, шоумен от Бога Петр Николаевич Мамонов скончался сегодня в возрасте 70 лет.

Об этом сообщила только что жена культового артиста, передает ТАСС.

Петр Николаевич был госпитализирован в Коммунарку с COVID. Состояние Мамонова неуклонно ухудшалось на протяжении последних трех недель. Музыкант был помещен в реанимацию на ИВЛ, но все усилия врачей оказались тщетны, и осторожные попытки начать выводить Мамонова из комы успехом не увенчались.

У артиста оказалось поражено порядка 90% легких. А потом начали отказывать почки.

По словам медиков, спасти экс-лидера "Звуков Му" могло только чудо.

Чуда не случилось.

Новости

Гитарист группы Cinderella Джефф ЛаБар найден мертвым 13:26
СМИ: У Петра Мамонова начали отказывать почки 12:32
Врачи перестали пытаться вывести Петра Мамонова из комы 12:05
Меган Маркл сделает мультсериал для Netflix 11:58
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии 10:59
Бурунов стал ведущим "Форта Боярд" вместо Шнурова 14.07.2021
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей 14.07.2021
⧣ музыка
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось 14.07.2021
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 13.07.2021
Заболевшего COVID Петра Мамонова не удалось вывести из комы 13.07.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ festivalfiction
Умерла снимавшаяся у Трюффо и Годара актриса и режиссер Марион Сарро 11:37
"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти 13.07.2021
Последний фильм Владимира Меньшова закончат его коллеги 13.07.2021