Врачи перестали пытаться вывести Петра Мамонова из комы

Медики прекратили попытки вывести Петра Мамонова, лежащего с коронавирусом в больнице в Коммунарке, из искусственной комы, в которой артист находится уже почти три недели - девятнадцать суток.

Об этом RT рассказала Ольга Мамонова, супруга и менеджер музыканта.

"Даже не будут пытаться. В сегодняшнем крайне тяжелом состоянии даже говорить абсурдно", - сообщила Ольга, уточнив, что состояние Петра остается крайне тяжелым и его дыхание осуществляется исключительно с помощью аппарата ИВЛ.

Накануне стало известно, что состояние Мамонова вновь ухудшилось, поражение легких артиста - около 90%.