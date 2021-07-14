Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось

Ольга Мамонова, супруга и менеджер лидера "Звуков Му" Петра Мамонова, призналась, что теряет надежду на возвращение мужа.

"На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме", - рассказала Ольга РЕН ТВ, добавив: "Всё на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже. Там всё сложнее".

Напомним: знаковый советский, российский музыкант и актер был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, где позже был помещен на аппарат ИВЛ.

На днях медики попытались начать выводить Петра из комы, но - тщетно. Поражение легких Мамонова - порядка 90%.

Ранее Мамонова сообщила, что ее муж отказывался прививаться.