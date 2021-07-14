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Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось

Новости
    14.07.2021, 17:23
Текст:   Олег Усков

Ольга Мамонова, супруга и менеджер лидера "Звуков Му" Петра Мамонова, призналась, что теряет надежду на возвращение мужа.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме", - рассказала Ольга РЕН ТВ, добавив: "Всё на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже. Там всё сложнее".

Напомним: знаковый советский, российский музыкант и актер был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, где позже был помещен на аппарат ИВЛ.

На днях медики попытались начать выводить Петра из комы, но - тщетно. Поражение легких Мамонова - порядка 90%.

Ранее Мамонова сообщила, что ее муж отказывался прививаться.

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