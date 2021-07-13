Заболевшего COVID Петра Мамонова не удалось вывести из комы

Состояние лежащего с коронавирусом в реанимации больницы в Коммунарке музыканта и актера Петра Мамонова продолжает оставаться "крайнее тяжелым".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену и менеджера артиста Ольгу.

На днях Мамонова рассказала, что медики будут пытаться понемногу выводить Петра из состояния искусственной комы - медикаментозного сна, но, к сожалению, сделать этого пока не удалось - сообщила Ольга.

Нынешнее состояние Петра - сопор, и вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки, так как на фоне пневмонии у музыканта развилась полиорганная недостаточность.

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