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Заболевшего COVID Петра Мамонова не удалось вывести из комы

Новости
    13.07.2021, 12:20
Текст:   Олег Усков

Состояние лежащего с коронавирусом в реанимации больницы в Коммунарке музыканта и актера Петра Мамонова продолжает оставаться "крайнее тяжелым".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену и менеджера артиста Ольгу.

На днях Мамонова рассказала, что медики будут пытаться понемногу выводить Петра из состояния искусственной комы - медикаментозного сна, но, к сожалению, сделать этого пока не удалось - сообщила Ольга.

Нынешнее состояние Петра - сопор, и вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки, так как на фоне пневмонии у музыканта развилась полиорганная недостаточность.

В апреле фронтмену "Звуков Му" и звезде трагикомедии Лунгина "Такси-блюз" исполнилось 70 лет.

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