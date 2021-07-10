СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось

Внушавшая некоторый оптимизм новость об улучшении состояния Петра Мамонова сменяется тревожной: как сообщает KP.RU, состояние знаменитого музыканта и актёра снова резко ухудшилось.

По данным источника в системе здравоохранения Москвы, состояние экс-лидера "Звуков Му" - опять крайне тяжёлое. Поражение лёгких - более 80 процентов. Актёр продолжает находиться в искусственной коме.

"Состояние Петра Мамонова - сопор. Вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки. На фоне пневмонии у Петра Николаевича развилась полиорганная недостаточность", - рассказал источник.

Полиорганная недостаточность развивается при нарушении функций нескольких органов, а у Мамонова есть сопутствующие заболевания. В 2019 году артист перенёс инфаркт и две тяжёлых операции на сердце.

Мамонова госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с коронавирусом в начале месяца. Вскоре его ввели в искусственную кому. Супруга Петра рассказала, что он отказывался прививаться.

Недавно президент РФ Владимир Путин наградил Мамонова Орденом Дружбы.