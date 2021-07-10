Новости

Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 17:23
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 17:17
В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков 17:09
У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры 16:57
Представительница певицы МакSим сообщила о стабилизации ее состояния 15:47

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Новости
    10.07.2021, 16:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Состояние известного музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, сообщает супруга артиста Ольга Мамонова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Представительница певицы МакSим сообщила о стабилизации ее состояния

При этом Мамонов всё ещё подключён к аппарату ИВЛ, состояние характеризуется как тяжёлое, Мамонов остаётся в искусственной коме, добавила она.

"Сегодня 10 сутки он на ИВЛ. Состояние сегодня тяжёлое, крайне убрали. Сегодня ровно две недели как он в больнице, но состояние просто тяжёлое. Из крайне тяжёлого на тяжёлое - уже веселее", - приводит "Интерфакс" слова Мамоновой.

Начавшийся же вывод артиста из медикаментозный комы - медленный процесс, так что "хорошего на этом фронте мало", пояснила Мамонова.

Напомним, экс-лидера культовой группы "Звуки Му" госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с коронавирусом в начале месяца. Вскоре Мамонова ввели в искусственную кому. Супруга Петра рассказала, что он отказывался прививаться.

Новости

СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
На 51-м году жизни умер телеведущий Алексей Каминанте 09.07.2021
Заболевший COVID актер Александр Дьяченко рассказал о своем состоянии 09.07.2021
Вышел трейлер сериала-ремейка "Сцен из супружеской жизни" Бергмана 09.07.2021
⧣ Россия
Фото: Предоставлено Viasat
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 09.07.2021
В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити 09.07.2021
В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника 08.07.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ TroubleNoMoreMovie
Умер актер и певец Эндер Фрингс 09.07.2021
Мэрилин Мэнсон сдался полиции 09.07.2021
Скончался народный артист России Михаил Глуз 08.07.2021
⧣ происшествия
Фото: РИА Новости
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 08.07.2021
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 08.07.2021
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 08.07.2021