Состояние Петра Мамонова улучшилось

Состояние известного музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, сообщает супруга артиста Ольга Мамонова.

При этом Мамонов всё ещё подключён к аппарату ИВЛ, состояние характеризуется как тяжёлое, Мамонов остаётся в искусственной коме, добавила она.

"Сегодня 10 сутки он на ИВЛ. Состояние сегодня тяжёлое, крайне убрали. Сегодня ровно две недели как он в больнице, но состояние просто тяжёлое. Из крайне тяжёлого на тяжёлое - уже веселее", - приводит "Интерфакс" слова Мамоновой.

Начавшийся же вывод артиста из медикаментозный комы - медленный процесс, так что "хорошего на этом фронте мало", пояснила Мамонова.

Напомним, экс-лидера культовой группы "Звуки Му" госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с коронавирусом в начале месяца. Вскоре Мамонова ввели в искусственную кому. Супруга Петра рассказала, что он отказывался прививаться.