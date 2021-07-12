Петра Мамонова не могут вывести из комы

Лежащего с коронавирусом в госпитале в подмосковной Коммунарке Петра Мамонова врачам не удается вывести из комы. Об этом РИА Новости сообщила жена и менеджер артиста Ольга.

"Они (медики) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит", - рассказала Мамонова. По словам которой Петр "делает какие-то неосознанные вещи, например, глаза открывает".

Как уточнила Ольга, музыкант продолжает находиться на аппарате ИВЛ, но ему все же удается делать и самостоятельные вдохи.

Состояние культового исполнителя остается "крайне тяжелым, но стабильным".

Ранее сообщалось, что Петр отказался вакцинироваться.