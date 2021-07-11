Жена Петра Мамонова рассказала о тяжелом состоянии актера

Поэт, актер и основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов уже вторую неделю находится в больнице, где врачи продолжают бороться за его жизнь. Ранее в СМИ появилась информация, что актеру стало лучше и опасный вирус отступает. И вот снова тревожные новости - по словам его жены и менеджера Ольги Мамоновой, состояние Петра Мамонова вновь вызывает серьезные опасения.

"Состояние вновь крайне тяжелое. Врачи пытаются выводить Петра из комы, он открыл глаза, на контакт пока не идет. Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно" - сообщила Ольга Мамонова ТАСС.

Она отметила, что восстановление идет очень медленно," комариными шажками движемся". Все осложняет перенесенный в 2019 году инфаркт и последовавшая за ним операция на сердце.

Петр Мамонов был госпитализирован 1 июля в больницу в Коммунарке. Актеру был поставлен диагноз коронавирус. Все это время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.