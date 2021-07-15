СМИ: У Петра Мамонова начали отказывать почки

У советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, третью неделю лежащего с коронавирусом в коме в подмосковной Коммунарке, начали отказывать почки.

"Врачи говорят, что помочь может "только чудо", - передает Mash.

Напомним, что некоторое время назад медики предприняли попытку начать выводить Петра из медикаментозного сна, так называемой искусственной комы, но тщетно - состояние артиста вновь резко ухудшилось.

У фронтмена "Звуков Му" нарастает почечная недостаточность, пациент находится в септическом шоке, и попытки вновь начать выводить его из искусственной комы "пока даже не рассматриваются".