Проверки соблюдения антиковидных мер в кафе и ночных клубах Москвы после отмены QR-кодов не прекратятся

Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг столицы. "С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате, - рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе".

Заведения, которые не присоединились к системе QR-кодов, по его словам после открытия 19 июля должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. В то же время заведения, которые себя объявили зонами, свободными от коронавируса, могут не проводить термометрию на входе и расставлять столы ближе, чем в полутора метрах друг от друга. Их гостям можно не носить маски и перчатки.

Право сохранить проверку QR- кодов у посетителей сохраняется за кафе и ресторанами.