QR-коды для ресторанов и кафе отменяются с 19 июля

"Это важное решение, - сказал мэр. - У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от Федерации рестораторов и отельеров, от "Единой России".

На этом же заседании Собянин отметил, что более 2 миллионов человек сделали прививку от COVID-19 только за последний месяц.

Систему обязательных QR-кодов в кафе и ресторанах город был вынужден внедрить, чтобы сократить контакты между людьми в замкнутых помещениях, а также подтолкнуть поскорее сделать прививку тех, кто откладывал ее на потом. Только вакцинация не менее 60 процентов москвичей позволяет городу создать коллективный иммунитет, который может помочь снизить влияние пандемии на обычную жизнь.

Эта тактика принесла свои плоды. 33% москвичей сказали, что введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов повлияло на их решение сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщается в исследовании компании IFORS Research, которое было проведено 26-30 июня среди 1 тысячи москвичей.

Свою задачу по стимулированию система QR-кодов выполнила - за последний месяц прививку от коронавирусной инфекции двумя компонентами в Москве сделали два миллиона человек.