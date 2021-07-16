В Москве рассматривается возможность введения единого "Семейного" стандарта обустройства дворовых территорий

Глава рабочей группы по защите прав граждан в ходе реализации программы реновации в Москве, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая провели вместе с новоселами осмотр нового дома, построенного по программе реновации в Нижегородском районе Москвы.

По итогам посещения дома Татьяна Буцкая предложила распространить на все новостройки стандарт дворовой территории, применимый для реновационных домов.

"Предлагаю ввести "Семейный" стандарт дворовой территории, в соответствии с которым обязательно должны быть колясочные, детские и спортивные площадки, зоны отдыха", - сказала Татьяна Буцкая.

Также, по ее словам, все вводимые в эксплуатацию жилые дома должны соответствовать концепции безбарьерной среды.

Инициативу Татьяны Буцкой поддержал глава рабочей группы при Госдуме по защите прав граждан в ходе реализации программы реновации в Москве Петр Толстой.

"Развитие инфраструктуры зачастую не успевает за строительством многоквартирных домов. Речь идет как об элементарных вещах, например, детских и спортивных площадках, так и о наличии школ, детских садов и вообще жизненно необходимых объектов. Кроме того, новые дома и прилегающая к ним территория должны быть приспособлены для проживания и передвижения маломобильных групп граждан, мам с колясками", - сказал Толстой.

Он напомнил, что по его инициативе вот уже несколько лет реализуется практика совместной приемки новых домов.

"Предлагаю своим коллегам - действующим депутатам Госдумы от Москвы, а также кандидатам в депутаты, перенять эту практику и помочь новоселам выявлять и решать возникающие при переезде в новостройки проблемы. Потому что депутат - это человек, представляющий интересы людей и защищающий их права. Покажите, что вы к этому готовы", - предложил Толстой.

Петр Толстой и Татьяна Буцкая осмотрели подъезды и квартиры нового дома и обнаружили небольшие недочеты. Требование об их устранении будет направлено застройщику.