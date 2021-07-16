Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с ближайшего понедельника, 19 июля, в столице возобновляется оказание услуг общественного питания. Это касается в том числе и фудкортов, и работы общепита в период с 23:00 до 6:00 при условии соблюдения ими ограничений, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Система QR-кодов во всех столичных заведениях общепита перестает быть обязательной. Согласно указу, владельцы заведений вправе сами решать, нужно ли им и дальше использовать систему QR-кодов в кафе, ресторанах и барах или отказаться от нее. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в принципе QR-коды уже сделали свое дело, и заболеваемость COVID-19 в городе уже начала снижаться.

При соблюдении противоэпидемических требований возвращаются к работе также детские игровые комнаты, возобновляется проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Всплеск коронавирусной инфекции произошел в Москве в июне. В связи с этим с 13 июня был наложен запрет на работу в ночное время. Сейчас ситуация в столице стабилизируется. Это позволило городу даже уменьшить на 6 тысяч коек сеть коронавирусных стационаров.