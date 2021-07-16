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Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory

Текст: Александр Гвардис

В Москве начался прием заявок на второй сезон туристического акселератора стартапов Moscow Travel Factory.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Старт программы намечен на 18 августа. Участвовать в ней могут стартапы, команды и предприниматели, которые создают новые продукты и сервисы. Заявки принимаются с 15 июля до 3 августа на сайте.

- Участников ждут мастер-классы и консультации. У них будет возможность пообщаться со специалистами: пройдет серия встреч в формате speed dating, в том числе с инвесторами, - цитирует портал mos.ru заммэра Москвы Наталью Сергунину. - Во время обучения финалисты смогут создать пилотные проекты вместе с партнерами акселератора и получить поддержку в их продвижении.

Обучение затрагивает все стадии запуска проекта и стартапа в туризме.

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