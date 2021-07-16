В Москве выявлено 5 382 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице выявлено 5 382 новых случая COVID-19. За сутки госпитализированы 1 474 человека. На ИВЛ находятся 619 человек.

В городе выздоровели еще 8 032 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 266 393. В столице скончались 105 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.