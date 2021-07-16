Новости

Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Актер Дэвид Нджавера умер через несколько дней после смерти жены 16:14
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
Житель Набережных Челнов сбросил девочку с качелей 15:15
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
Две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм 14:29
Производители "Спутник V" в РФ сделают 57 млн комплектов к 1 октября 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 16:22
Рубрика: Происшествия

В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину

Текст: Владимир Баршев

На женщину, которая управляла автомобилем Mazda и сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, возбуждено уголовное дело.

Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Авария произошла сегодня в 12:58 у дома 5 по улице Авиаторов, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Двое взрослых с тремя детьми, один из которых был в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал водитель Mazda. На кадрах с видеосъемки видно, что один автомобиль остановился у пешеходного перехода, а двигавшаяся в соседнем ряду Mazda даже не сбросила скорости.

В настоящее время пострадавшие дети госпитализированы. Один из мальчиков доставлен в больницу на вертолете Центра экстренной медицинской помощи. Им всем оказывается необходимая помощь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Надо сказать, что нерегулируемые пешеходные переходы на дорогах, где для движения в одном направлении более одной полосы - это ловушки. Женщина действительно могла не видеть пешеходов из-за остановившейся машины. Но тем не менее правила предписывают, что, если один автомобиль останавливается у пешеходного перехода, все остальные также должны сбросить скорость. Этого она не сделала.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность