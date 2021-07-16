В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину

На женщину, которая управляла автомобилем Mazda и сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, возбуждено уголовное дело.

Авария произошла сегодня в 12:58 у дома 5 по улице Авиаторов, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Двое взрослых с тремя детьми, один из которых был в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал водитель Mazda. На кадрах с видеосъемки видно, что один автомобиль остановился у пешеходного перехода, а двигавшаяся в соседнем ряду Mazda даже не сбросила скорости.

В настоящее время пострадавшие дети госпитализированы. Один из мальчиков доставлен в больницу на вертолете Центра экстренной медицинской помощи. Им всем оказывается необходимая помощь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Надо сказать, что нерегулируемые пешеходные переходы на дорогах, где для движения в одном направлении более одной полосы - это ловушки. Женщина действительно могла не видеть пешеходов из-за остановившейся машины. Но тем не менее правила предписывают, что, если один автомобиль останавливается у пешеходного перехода, все остальные также должны сбросить скорость. Этого она не сделала.