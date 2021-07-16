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16.07.2021 09:59
Рубрика: Экономика

В России появится еще одна особая экономическая зона

Текст: Василий Кошкин

Минэкономразвития подготовило проект создания особой экономической зоны в Ивановской области. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В чем отличие ОЭЗ от офшоров

На территории ОЭЗ "Иваново" планируется производство мягкой мебели, сурового и крашеного трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи и тканей для спецодежды. Также будет создано предприятие по производству и окраске необработанного трикотажного полотна.

За первые три года на территории новой ОЭЗ будет создано более двух тысяч рабочих мест. Объем инвестиций потенциальных компаний - резидентов за десять лет составит 8,3 миллиарда рублей.

"В мировой практике инструмент создания особых экономических зон - один из ключевых для привлечения инвестиций (в том числе прямых иностранных), развития экономики страны и регионов, трансфера технологий. В некоторых странах вклад ОЭЗ в экономику является значительным, например в Китае - более 10%. Вклад резидентов ОЭЗ в экономику России пока недостаточно высок (сотые доли процента), и это говорит о значительном потенциале и о нереализованных возможностях развития ОЭЗ", - отметил директор центра экономики регионов Центра стратегических разработок Марат Фаттахов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В свою очередь, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко считает, что Ивановская область способна стать локомотивом, который "может потянуть за собой развитие отрасли легкой промышленности".

"Те предприятия, которые сегодня изъявили желания реализовать свои проекты на территории ОЭЗ смогут снизить издержки и переступить порог вхождения в бизнес и сделать их бизнес рентабельным, конкурентоспособным по отношению в том числе к китайским товаропроизводителям", - подчеркнул эксперт.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Особые экономические зоны в РФ

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