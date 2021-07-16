Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание

Жара готова покинуть столичный регион к середине следующей недели. Тогда температура с нынешних 30-градусных отметок опустится до плюс 20-25 градусов, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это уже будет соответствовать климатической норме. В понедельник ожидается сильный дождь, но будет ещё жарко - до плюс 29 градусов тепла. Во вторник, 20 июля, дожди прогнозируются кратковременные , температура днём составит 26-28 градусов, а начиная со среды опустится до плюс 20-25.

Пока же, в субботу, в столичном регионе плюс 30-32 градуса. И это несмотря на кратковременные дожди и грозы, фрагментарные, пятнистые, как отметил Вильфанд.

В воскресенье погода преимущественно без осадков, воздух прогреется до 33 градусов. Ночи тоже пока душные - с температурой выше плюс 20 градусов.

По предварительным расчетам, до конца июля еще возможно повышение температуры воздуха, но уже не до 30-градусных отметок.