На севере Камчатки утонули два мальчика

Два мальчика 11-ти и 12-ти лет утонули на реке Апука Олюторского района Камчатки. Трагедия произошла вчера днем.

Дети пытались переплыть промоину между рекой и озером, появившимся из-за паводка. Однако течение реки унесло их в заводь. Очевидцем стал восьмилетний мальчик, который и рассказал о случившемся взрослым.

"Тело одного ребенка 2009 года рождения обнаружено, поиски второго продолжаются", - сообщает СУ СК РФ по региону.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Проверку также проводит краевая прокуратура. Во время нее ведомство даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства о безопасности на водоемах.