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16.07.2021 06:05
Рубрика: Происшествия

У жителя Хабаровского края нашли черную икру на три миллиона рублей

Текст: Ольга Коваль

31-летний житель села Нижнее Пронге, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, стал фигурантом уголовного дела о незаконной добыче водных биоресурсов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ). В его сумке полицейские нашли 28 пластиковых контейнеров с черной икрой.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, стоимость изъятого деликатеса составила около трех миллионов рублей.

Мужчину, который уже был судим за подобное преступление, поместили под домашний арест. Ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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