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16.07.2021 09:44
Рубрика: Общество

В бассейне Амура насчитали рекордное число редких аистов

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые зафиксировали рекордное количество краснокнижных аистов в российской части бассейна Амура. Их число достигло 5,5 тысячи особей.

Фото: iStock
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По словам ведущего координатора проектов по ООПТ WWF России Анны Сердюк, рост популяции стал возможен благодаря благоприятным погодным условиям, сложившимся у реки, а также работе специалистов по "улучшению гнездовых и кормовых условий".

Для гнездования птиц установили искусственные опоры, обеспечили им безопасные условия на опорах ЛЭП. Успешно ведется борьба с браконьерами, ловящими рыбу в местах обитания аистов.

Особенно заметно возросло число гнезд с птенцами на юге Зейско-Буреинской равнины в Приамурье. В этом году их 402 вместо 264 в прошлом. В ЕАО зафиксировали 312 "жилых" птичьих домов, в Хабаровском крае - около 110, в Приморье - 160.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область ДФО Еврейская АО ДФО Приморский край

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