В бассейне Амура насчитали рекордное число редких аистов

Ученые зафиксировали рекордное количество краснокнижных аистов в российской части бассейна Амура. Их число достигло 5,5 тысячи особей.

По словам ведущего координатора проектов по ООПТ WWF России Анны Сердюк, рост популяции стал возможен благодаря благоприятным погодным условиям, сложившимся у реки, а также работе специалистов по "улучшению гнездовых и кормовых условий".

Для гнездования птиц установили искусственные опоры, обеспечили им безопасные условия на опорах ЛЭП. Успешно ведется борьба с браконьерами, ловящими рыбу в местах обитания аистов.

Особенно заметно возросло число гнезд с птенцами на юге Зейско-Буреинской равнины в Приамурье. В этом году их 402 вместо 264 в прошлом. В ЕАО зафиксировали 312 "жилых" птичьих домов, в Хабаровском крае - около 110, в Приморье - 160.