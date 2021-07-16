В Якутии ограничения из-за COVID-19 продлили до конца августа

В Якутии ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения продлены по 30 августа включительно.

Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Помимо продления действующих ограничений указом вводятся изменения в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, сообщается на официальном информационном портале Якутии.

Так, при выходе из отпусков работники обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной ПЦР или ИХА. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу.

В свою очередь работодатели обязаны допускать сотрудников к работе после отпусков только при предъявлении отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа.

Эти требования не распространяются на случаи, если отпуск был продолжительностью два календарных дня и менее, а также на граждан, вакцинированных от коронавируса либо переболевших в течение шести последних месяцев.

Кроме того, указом регламентируется работа объектов, включенных в реестр безопасных зон. В таких организациях все сотрудники должны быть привиты, а доступ посетителей разрешается только при предъявлении документов об отсутствии инфекции.