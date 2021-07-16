Фото: В Кроноцком заповеднике нашли "лисью коммуну"

Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов обнаружил на побережье одноименного лимана необычную семью лисиц. Четверо родителей - две мамы и два папы - воспитывают семерых детенышей.

- Сначала я увидел только пять лисят. Детеныши совсем не боялись камеры и резвились так, что в кадр всех пятерых поймать не удавалось. Потом оказалось, что лисят семь, - рассказал Маслов.

Как объясняют специалисты, определить, где чьи родители уже невозможно, потому что малыши успели перейти с молочного питания на твердую пищу. Но, судя по наблюдениям, самим лисам это и неважно. Они живут одной дружной семьей. Мамы занимаются воспитанием, а отцы охотятся.

Такое поведение ученых не удивляет. Лисы очень социальные животные и стремятся находить разные способы, чтобы вырастить здоровое и сильное потомство. Уже осенью лисята смогут покинуть родителей и жить самостоятельно. Но поступают они так не всегда. Часто молодые звери остаются в семье и помогают старшим родственникам воспитывать малышей и защищать их от опасностей. Такую картину сотрудники Кроноцкого заповедника наблюдали, например, в 2014 году. Тогда лисица и ее взрослая дочь одновременно стали матерями. Отцы не остались в семье, а самки вдвоем воспитывали детенышей.