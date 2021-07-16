В Магаданской области появится островной туристический комплекс

На острове Завьялова в Охотском море, где идет строительство туристического комплекса, необходимо создать качественную туристическую инфраструктуру с современными сервисами и обслуживанием. Об этом во время поездки в Магаданскую область заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы видим, что в Магаданскую область и другие регионы готовы заходить инвесторы, готовы вкладываться в новые проекты, строить гостиницы и туристические комплексы, охотничьи приюты и рекреационные зоны. Это значит, что будут создаваться новые рабочие места. Будут формироваться качественно иные компетенции для отрасли. А дальневосточные регионы получат дополнительные доходы в бюджет", - отметил вице-премьер.

По его словам, остров Завьялова поможет привлекать туристов не только из других регионов Дальнего Востока, но и станет точкой притяжения для туристов из Центральной России и других регионов. В перспективе проект может выйти на международным уровень.

Остров Завьялова (почти 40 тыс. га территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. Добраться до острова можно морем за три часа на быстроходных лодках.

Новый туристско-рекреационный комплекс будет состоять из гостиничного комплекса, сервисных зон для размещения подсобных помещений, обслуживающих комплекс, зон отдыха, трасс для проведения треккинговых и эколого-туристических маршрутов.

Планируется, что комплекс начнет работу в 2023 году. Он сможет принимать не менее тысячи человек за сезон.