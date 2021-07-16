В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за резкого подъема уровня воды в Бурее. Паводок спровоцировали обильные дожди, прошедшие накануне в верховьях реки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как прогнозируют гидрологи, в пятницу в районе гидропоста Усть-Ниман вода поднимется до отметки 1000-1050 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления здесь равен 850 сантиметрам, опасного - 1100 см.

По данным на утро 16 июля, подтоплены шесть приусадебных участков и пять отрезков дорог в селе Ургал. Временно прекращена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск. При этом ни один населенный пункт пока не отрезан от "большой земли".

Жителей домов, которые могут попасть в зону затопления, заранее вывезли в безопасное место. 30 человек, в том числе 13 детей, находятся в пункте временного размещения в поселке Новый Ургал.

Как ранее сообщили в правительстве края, 14-15 июля в Верхнебуреинском районе выпало 60-130 миллиметров осадков, что составляет 80 процентов месячной нормы.