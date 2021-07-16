В Приморье ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа

В поселке Лучегорск Пожарского района маленький ребенок выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть. СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла днем 12 июля. После опроса свидетелей и осмотра места происшествия, следователи восстановили ее картину. По предварительным данным ребенок находился дома с матерью и другими детьми. В какой-то момент он забрался на окно, облокотился на москитную сетку и выпал наружу. При падении малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

По результатам в СК проверки примут процессуальное решение.