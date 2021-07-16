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16.07.2021 01:53
Рубрика: Власть

Военные самолеты США вновь замечены у наших границ

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Российскому командованию 16 июля пришлось дважды поднимать в небо дежурные истребители. Их экипажи отследили действия чужих самолетов сначала над Беринговым морем, а затем над Тихим океаном неподалеку от берегов Камчатки.

В обоих случаях это были военные борты США. Судя по их предназначению, они не случайно оказались поблизости от российских границ. Об этом самом предназначении было упомянуто в сообщениях Национального центра управления обороной РФ. По имеющимся там данным, две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили над акваторией Берингова моря стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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А возле Камчатки дежурный перехватчик МиГ-31 Восточного военного округа обнаружил самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Он шел вдоль юго-восточного побережья полуострова, но близко к нему не приближался. Учитывая, что этот самолет буквально напичкан разведывательной аппаратурой, нетрудно предположить, что его экипаж пытался произвести аэрофотосъемку и просканировать частоты в районе Камчатки. А после появления в небе нашего МиГ-31 американцы предпочли убраться.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский так объяснил, почему самолеты базовой патрульной авиации США в последнее время все чаще замечают у границ России. Не исключено, что они пытаются определить районы патрулирования наших подлодок и маршруты боевых кораблей. К примеру, тот же "Посейдон" имеет на борту буксируемые радиобуи, которые сбрасывает в различных районах Мирового океана и снимает с их помощью нужную информацию. "Я не знаю точно, применяют ли они активные радиобуи во время полетов у наших границ, но это не исключено", - предположил эксперт.

Армия Власть Безопасность Армия В мире США Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Россия и США

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