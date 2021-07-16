Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Оба касаются статьи о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщает СК по Кировской области, в 2011 году Никита Белых, будучи на посту губернатора, для улучшения показателей своей работы выделил средства из облбюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (К.Р.И.К.). Деньги якобы предназначались для строительства и приобретения жилья сотрудникам бюджетной сферы региона.

При этом глава региона знал, что АО "К.Р.И.К." не имеет полномочий включить жилые помещения в специализированный жилищный фонд и не может управлять государственным и муниципальным жильем.

Выделенные 448 миллионов рублей были израсходованы АО на текущие нужды, а приобретенные впоследствии квартиры, ставшие собственностью организации, не являлись служебными помещениями. И вопреки требованиям законодательства сдавались людям на условиях льготной аренды.

Реализация в регионе программы "Служебное жилье" активно освещалась в СМИ. Однако она даже не была разработана и утверждена, пояснили в СК.

В 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности главы региона, обеспечил заключение другой крупной сделки. АО "К.Р.И.К." подписало с одной из компаний Кировской области договор займа на сумму 320 миллионов рублей.

Затем губернатор распорядился распределить большую часть этих денег на нужды других юрлиц, не связанных с уставной деятельностью этого АО. Организации были в заведомо неплатежеспособном состоянии, деньги предназначались на кратковременное улучшение их финансового положения.

Обратно деньги АО "К.Р.И.К." не получило. В последующем Арбитражный суд региона взыскал в его пользу свыше 202 миллионов рублей из областного бюджета.

Эти два уголовных дела соединили в одно производство. Никите Белых было предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. Расследование продолжается, пояснили в СК.