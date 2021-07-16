Нефтепереработчики Оренбуржья получат за вакцинацию премии и выходные

Работники нефтеперерабатывающей компании Оренбуржья, сделавшие прививку от коронавируса, получат премии и оплачиваемые выходные. Такие меры для своих сотрудников ввел "Орскнефтеоргсинтез" (дочернее предприятие АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева).

Как сообщила пресс-служба компании, персоналу производственной площадки назначены единовременные выплаты в 2 000 рублей. А специалистам заводоуправления, дирекции крупных проектов и отдела технического надзора - дополнительный выходной день.

- Наша задача - защитить сотрудников от болезни. Быстрыми темпами растет количество вакцинированных, и это радует, - отметил генеральный директор "Орскнефтеоргсинтез" Сергей Кращук. - Весь опыт человечества показывает, что вакцинация - самый разумный способ избежать проблем. Как только завод будет вакцинирован на 80 процентов, мы сможем быть спокойны за сотрудников и эпидемиологическую ситуацию на заводе.

Для удобства заводчан вакцинация препаратом "Спутник V" организована на базе фельдшерского здравпункта. Процедуру осуществляют медработники горбольницы №3. Перед прививкой врачи проводят осмотр пациентов.

Как известно, вакцинация от коронавирусной инфекции осуществляется в два этапа. Второй компонент прививки вводится через 21 день после первого. Только после этого выдается соответствующий сертификат и назначаются меры поощрения.

На сегодня вакцинацию от COVID-19 прошли более 800 заводчан.