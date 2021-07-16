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16.07.2021 16:51

Нефтяники Оренбуржья отработали навыки ликвидации последствий ЧС

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Нефтяники Оренбуржья отработали навыки ликвидации последствий ЧС техногенного характера. В Бузулукском районе нефтяная компания "Новый Поток" (НКНП) провела плановое учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации условного разлива нефти на воде.
Фото: Пресс-служба НК "Новый Поток" Фото: Пресс-служба НК "Новый Поток"
Фото: Пресс-служба НК "Новый Поток"

Как сообщила пресс-служба компании, такие мероприятия - составная часть многоступенчатой системы экологической безопасности проекта. В учениях, которые прошли на территории укрупненного нефтепромысла у поселка Твердилово, был задействован производственный персонал, а также силы пожарно-спасательного формирования компании.

Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
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Согласно легенде, в 10 часов оператор по добыче нефти и газа во время планового объезда трассы обнаружил нефтяное пятно на поверхности воды, образовавшееся в результате разгерметизации трубопровода в месте прохода через реку Берёзовка.

- Оператор незамедлительно оповещает сменного инженера-технолога об аварийной ситуации. Затем, согласно "Схеме оповещения ООО "НКНП", информация поступает в пожарно-спасательное формирование "Новый Поток" ООО "Промгазсервис". К зоне разлива направляется дежурный караул, организуется штаб по ликвидации аварии, - рассказал начальник нефтепромысла Алексей Вольнов. - Выполняется экстренная остановка трубопровода, проводится оценка ситуации и вырабатывается план аварийно-спасательных работ. На месте аварии специалисты устанавливают боновые заграждения на двух рубежах, мобилизуют мотопомпу и мобильный резервуар для сбора нефтяной эмульсии. Одновременно устанавливаются мотораспылители сорбента для обработки загрязненной береговой зоны.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
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Во время занятия на месте условной аварии было организовано ограждение территории, проведен замер загазованности окружающей среды. После тренировочной ликвидации разгерметизации трубопровода аварийно-спасательные формирования обработали берег сорбентами. В результате условный разлив был локализован, ликвидирован, собранная водяная эмульсия направлена на утилизацию.

В мероприятиях были задействованы 25 человек и 9 единиц техники. В течение двух часов было обнаружено место разгерметизации, локализован и ликвидирован разлив, нейтрализованы последствия аварии.

- С поставленными задачами справились, учебные цели достигнуты: отработана координация, быстрые и эффективные совместные действия, - подвел итог главный инженер НКНП Вячеслав Шевченко.

Справка "РГ"

Для обеспечения промышленной и противопожарной безопасности на территории укрупненного нефтепромысла НКНП размещено пожарное депо и специализированное оборудование для экстренной локализации разливов. Персонал проходит обязательную подготовку к экстренному выполнению аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ.

Пожарная часть НКНП действует с марта 2017 года.

С 2019 года компания подписывает соглашения с администрацией нацпарка "Бузулукский бор" об оказании помощи в ликвидации лесных пожаров. Пожарные расчеты НКНП приняли участие в борьбе с огнем в поселке Колтубановский в августе прошлого года и четырех возгораний на территории Челюскинского лесничества в июле текущего года.

В 2021-м подписано соглашение о взаимодействии с Центром пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области. В рамках соглашения НКНП предоставляет лесничествам и лесхозам спецтехнику как в случае обнаружения возгораний, так и для профилактических работ.

Действует договор с ООО "Газпром газобезопасность" по обеспечению противофонтанной и газовой безопасности скважин на Могутовском, Гремячевском и Воронцовском месторождениях.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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