Нефтяники Оренбуржья отработали навыки ликвидации последствий ЧС техногенного характера. В Бузулукском районе нефтяная компания "Новый Поток" (НКНП) провела плановое учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации условного разлива нефти на воде.

Как сообщила пресс-служба компании, такие мероприятия - составная часть многоступенчатой системы экологической безопасности проекта. В учениях, которые прошли на территории укрупненного нефтепромысла у поселка Твердилово, был задействован производственный персонал, а также силы пожарно-спасательного формирования компании.

Согласно легенде, в 10 часов оператор по добыче нефти и газа во время планового объезда трассы обнаружил нефтяное пятно на поверхности воды, образовавшееся в результате разгерметизации трубопровода в месте прохода через реку Берёзовка.

- Оператор незамедлительно оповещает сменного инженера-технолога об аварийной ситуации. Затем, согласно "Схеме оповещения ООО "НКНП", информация поступает в пожарно-спасательное формирование "Новый Поток" ООО "Промгазсервис". К зоне разлива направляется дежурный караул, организуется штаб по ликвидации аварии, - рассказал начальник нефтепромысла Алексей Вольнов. - Выполняется экстренная остановка трубопровода, проводится оценка ситуации и вырабатывается план аварийно-спасательных работ. На месте аварии специалисты устанавливают боновые заграждения на двух рубежах, мобилизуют мотопомпу и мобильный резервуар для сбора нефтяной эмульсии. Одновременно устанавливаются мотораспылители сорбента для обработки загрязненной береговой зоны.

Во время занятия на месте условной аварии было организовано ограждение территории, проведен замер загазованности окружающей среды. После тренировочной ликвидации разгерметизации трубопровода аварийно-спасательные формирования обработали берег сорбентами. В результате условный разлив был локализован, ликвидирован, собранная водяная эмульсия направлена на утилизацию.

В мероприятиях были задействованы 25 человек и 9 единиц техники. В течение двух часов было обнаружено место разгерметизации, локализован и ликвидирован разлив, нейтрализованы последствия аварии.

- С поставленными задачами справились, учебные цели достигнуты: отработана координация, быстрые и эффективные совместные действия, - подвел итог главный инженер НКНП Вячеслав Шевченко.

Справка "РГ"

Для обеспечения промышленной и противопожарной безопасности на территории укрупненного нефтепромысла НКНП размещено пожарное депо и специализированное оборудование для экстренной локализации разливов. Персонал проходит обязательную подготовку к экстренному выполнению аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ.

Пожарная часть НКНП действует с марта 2017 года.

С 2019 года компания подписывает соглашения с администрацией нацпарка "Бузулукский бор" об оказании помощи в ликвидации лесных пожаров. Пожарные расчеты НКНП приняли участие в борьбе с огнем в поселке Колтубановский в августе прошлого года и четырех возгораний на территории Челюскинского лесничества в июле текущего года.

В 2021-м подписано соглашение о взаимодействии с Центром пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области. В рамках соглашения НКНП предоставляет лесничествам и лесхозам спецтехнику как в случае обнаружения возгораний, так и для профилактических работ.

Действует договор с ООО "Газпром газобезопасность" по обеспечению противофонтанной и газовой безопасности скважин на Могутовском, Гремячевском и Воронцовском месторождениях.