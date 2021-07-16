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16.07.2021 19:29

В этом году в Перми начнут второй этап возведения улицы Строителей

Текст: Константин Бахарев
Находящийся в Перми с деловым визитом министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Прикамья Дмитрий Махонин побывали на строительстве важных для региона масштабных проектах. Они строятся с привлечением средств из федерального бюджета.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировали строительство новой автомагистрали. Фото: Администрация губернатора Пермского края Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировали строительство новой автомагистрали. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировали строительство новой автомагистрали. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Один из таких объектов - улица Строителей, первый этап реконструкции которой должен быть завершен к 30 ноября этого года. Глава региона и федеральный министр провели инспекцию, как идут работы на этом участке автомагистрали. Его готовность сейчас составляет 68 процентов.

- На возведение этой новой автомагистрали в течение трех лет, с 2021 по 2023 годы выделено 722 миллиона рублей из бюджета РФ, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Эти деньги мы получаем по проекту "Стимул". Помощь федерального бюджета очень важна для Прикамья. Региональные власти вместе с правительством России, и в частности, с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства формирует комфортные и безопасные условия для жителей Пермского края.

Новая автомагистраль на улице Строителей будет четырехполосной. На ее возведение выделен в этом году 381 миллион рублей, в следующем 167 миллионов рублей, и в 2023 году - 173 миллиона рублей.

Как доложили Иреку Файзуллину, здесь уже практически готовы водопроводные сети - на 90 процентов, ливневая канализация - на 75 процентов, идут работы по благоустройству.

По возведению второго этапа строительства автомагистрали на улице Строителей сейчас идет подготовительная деятельность. Планируется, что проектные документы будут готовы в конце июля после прохождения государственной экспертизы. После этого предполагается заключить контракт на проведение СМР. Они начнутся осенью этого года.

Само же строительство второго этапа автомагистрали стартует в начале 2022 года. Третий этап планируется начать в 2023 году, четвертый начнется в 2023-2027 годах.

Всего же в возведение новой автомагистрали планируется вложить порядка 15 миллиардов рублей, она позволит наладить удобную связь отдаленных районов Перми с центром города.

- Факт проведения таких работ свидетельствует о том, что руководство Прикамья и краевого центра активно нацелены на изменения к лучшему в жизни людей, - отметил Ирек Файзуллин.

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