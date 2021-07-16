В Перми полиция оштрафовала блогера за езду на деревянном автомобиле

В Перми сотрудники ГИБДД оштрафовали блогера за езду на деревянном автомобиле, сообщает РИА Новости.

По данным ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, житель Перми катался по улице Героев Хасана на автомобиле марки Lada, детали корпуса которого были им самостоятельно произведены из дерева. Машина не отвечала требованиям безопасности: внесенные в конструкцию изменения не были согласованы с ГИБДД, у автомобиля не было госрегистрации и номеров.

Инспекторы привлекли водителя к административной ответственности по части 2, статьи 12.2 КоАП РФ и по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ.