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16.07.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

В Перми полиция оштрафовала блогера за езду на деревянном автомобиле

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: www.youtube.com/Жизнь Виа Фото: www.youtube.com/Жизнь Виа
Фото: www.youtube.com/Жизнь Виа

В Перми сотрудники ГИБДД оштрафовали блогера за езду на деревянном автомобиле, сообщает РИА Новости.

Депутат тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД

По данным ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, житель Перми катался по улице Героев Хасана на автомобиле марки Lada, детали корпуса которого были им самостоятельно произведены из дерева. Машина не отвечала требованиям безопасности: внесенные в конструкцию изменения не были согласованы с ГИБДД, у автомобиля не было госрегистрации и номеров.

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