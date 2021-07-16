В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Самарской области с 16 июля на всей территории главный санитарный врач региона ввел обязательные прививки от новой коронавирусной инфекции для определённого круга лиц. Причина - резкий рост заболеваемости за неделю на 30 процентов.

В обязательном порядке на территории региона должны привиться медики, работники образования, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта, и прочих обслуживающих клиентов предприятий. (такси, почта, кинотеатры, химчистки, прачечные,банки). Также прививки обязательны для госслужащих, муниципальных работников и всех структур государственной, областной и местной власти.

Первую дозу вакцины нужно ввести до 7 августа, вторую - до 1 сентября 2021 года. За это ответственны руководство предприятий.

16 июля в регионе подтвердили 264 случая новой коронавирусной инфекции: 243 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявили при профилактическом обследовании людей, не имеющих клинических проявлений.