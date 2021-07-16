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16.07.2021 12:00
Рубрика: Общество

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области с 16 июля на всей территории главный санитарный врач региона ввел обязательные прививки от новой коронавирусной инфекции для определённого круга лиц. Причина - резкий рост заболеваемости за неделю на 30 процентов.

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В обязательном порядке на территории региона должны привиться медики, работники образования, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта, и прочих обслуживающих клиентов предприятий. (такси, почта, кинотеатры, химчистки, прачечные,банки). Также прививки обязательны для госслужащих, муниципальных работников и всех структур государственной, областной и местной власти.

Первую дозу вакцины нужно ввести до 7 августа, вторую - до 1 сентября 2021 года. За это ответственны руководство предприятий.

16 июля в регионе подтвердили 264 случая новой коронавирусной инфекции: 243 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявили при профилактическом обследовании людей, не имеющих клинических проявлений.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Вакцинация от коронавируса

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