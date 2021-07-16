В Ульяновской области построят завод по производству алюминиевой упаковки

Соответствующая договоренность достигнута между правительством Ульяновской области и американской корпорацией Ball.

- Крупная международная производственная компания выбрала именно Ульяновскую область для размещения нового производства. Проект для региона интересен тем, что на нём будет создано не менее 200 новых рабочих мест для его жителей и инвестировано в экономику региона не менее 13 миллиардов рублей, - отметил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Как отметили в компании, на рынке алюминиевой упаковки сегодня наблюдается быстрорастущий спрос.

- Мы сохраняем приверженность российскому рынку и рады поддерживать наших многочисленных российских заказчиков, с готовностью исполняя обязательства в условиях беспрецедентного спроса. Поскольку устойчивое развитие является для следующего поколения потребителей ключевой задачей, мы ожидаем, что алюминиевая упаковка, которую можно перерабатывать бесконечно, будет играть все большую роль в развитии экономики замкнутого цикла как в России, так и за ее пределами, - рассказал генеральный директор ООО "Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск" Руди Линардс.

Новое предприятие будет производить в Ульяновске алюминиевую упаковку для пива и безалкогольных.

- Предприятие разместится на территории индустриального парка "Заволжье", в районе 11-го проезда Инженерного. Строительство начнётся уже осенью этого года. Ожидаем, что к производству продукции завод приступит с 2023 года, - сообщил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

Справка "РГ"

Ball Corporation поставляет различные виды инновационной алюминиевой упаковки для напитков, средств личной гигиены, бытовых товаров, а также аэрокосмической и других отраслей. Алюминий можно перерабатывать бесконечно, благодаря чему одноразовая алюминиевая упаковка для напитков идеально вписывается в концепцию устойчивого развития. Ball Corporation является членом Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевой Ассоциации).