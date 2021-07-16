Житель Набережных Челнов сбросил девочку с качелей

В Татарстане начата проверка инцидента, в ходе которого мужчина сбросил девочку с качелей.

Видео случая опубликовано в социальных сетях. На записи видно, как две девочки качаются на качелях, одна из них в какой-то момент не удержалась и упала.

Стоявший рядом отец, подняв своего ребенка, заставил вторую девочку вернуться на качели. Затем мужчина резко дернул их, из-за чего девочку подбросило, она ударилась лицом о конструкцию и упала.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, все обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские. Проверка инцидент находится под контролем надзорного ведомства.