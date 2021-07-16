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16.07.2021 11:06
Рубрика: Происшествия

На птицефабрике под Новосибирском подросток попал рукой в мясорубку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи и прокуратура начали проверки по факту несчастного случая, произошедшего 12 июля на птицефабрике "Улыбино" в Искитимском районе Новосибирской области. Как рассказали в региональном СК, рука 16-летнего подростка случайно попала в электрическую мясорубку.

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В ведомстве начали проверку по признакам уголовной статьи о нарушении требований охраны труда. Известно, что молодой человек находился на рабочем месте, несчастный случай произошел около 17.00. Поскользнувшись, он угодил кистью руки в мясорубку для обработки птицы.

Машину тут же остановили. Парню, который получил травмы различной степени тяжести, была оказана медицинская помощь. Следователи намерены установить все причины и обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре отмечают, что также намерены проверить соблюдение законодательства об охране труда, начиная от правомерности привлечения несовершеннолетнего к трудовой деятельности и заканчивая обеспечением средствами индивидуальной защиты. Процессуальную проверку в областной прокуратуре взяли на контроль.

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