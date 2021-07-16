Названы города, где резко выросли цены на новостройки

Больше всего цены на новостройки во втором квартале этого года выросли в Краснодаре, Омске и Новосибирске, пишет РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Так, в Краснодаре квартиры по сравнению с первым кварталом подорожали на 34%, и теперь цена одного квадратного метра в городе составляет 99,1 тысячи рублей, тогда как в марте этого года жилье здесь можно было купить по цене 73,9 тысячи рублей за квадрат.

В Омске еще в начале апреля квадратный метр стоил в среднем 66,7 тысячи рублей, но за три месяца подорожал на 14%. В июне его цена составила уже 75,1 тысячи рублей.

Около 90 тысяч рублей за квадрат продавали во втором квартале квартиры в Новосибирске. В первом квартале их можно было купить за 84,5 тысячи рублей за квадратный метр. Цена выросла на 7%.

В среднем по стране квартиры в новостройках за три месяца подорожали на 5%, а цена квадратного метра в них составила 100 тысяч рублей. Самая высокая стоимость его в Москве - 265,3 тысячи рублей, Санкт-Петербурге - 179,1 тысячи рублей, Казани - 113,6 тысячи рублей.