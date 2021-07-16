Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Елена Манукиян 
08:18 16.07.2021

Названы города, где резко выросли цены на новостройки

Больше всего цены на новостройки во втором квартале этого года выросли в Краснодаре, Омске и Новосибирске, пишет РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Фото: Reuters
Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Так, в Краснодаре квартиры по сравнению с первым кварталом подорожали на 34%, и теперь цена одного квадратного метра в городе составляет 99,1 тысячи рублей, тогда как в марте этого года жилье здесь можно было купить по цене 73,9 тысячи рублей за квадрат.

В Омске еще в начале апреля квадратный метр стоил в среднем 66,7 тысячи рублей, но за три месяца подорожал на 14%. В июне его цена составила уже 75,1 тысячи рублей.

Около 90 тысяч рублей за квадрат продавали во втором квартале квартиры в Новосибирске. В первом квартале их можно было купить за 84,5 тысячи рублей за квадратный метр. Цена выросла на 7%.

В среднем по стране квартиры в новостройках за три месяца подорожали на 5%, а цена квадратного метра в них составила 100 тысяч рублей. Самая высокая стоимость его в Москве - 265,3 тысячи рублей, Санкт-Петербурге - 179,1 тысячи рублей, Казани - 113,6 тысячи рублей.

Сейчас читают

Ипотека
15.07.2021

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Каждый пятый ипотечный кредит в 2020 году выдавался по программе льготной ипотеки, говорится в отчете ДОМ.РФ. Всего с помощью ипотеки с господдержкой под 6,5 процента смогли улучшить жилищные условия 556 200 семей

Жилая недвижимость
14.07.2021

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Цены на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры. Спрос на них увеличило обсуждение правового статуса таких помещений и возможного приравнивания их к жилью. Кроме того, сокращается предложение. За первые два квартала 2021 года оно снизилось на 33%

ЖКХ
14.07.2021

Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Обеспечивать россиян контейнерами для раздельного сбора отходов теперь будут региональные операторы. В результате стоимость услуги по вывозу мусора для населения может сократиться на 2-4 процента