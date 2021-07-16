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16.07.2021 10:26
Рубрика: Власть

Новосибирская область получила дополнительные миллионы на ремонт дорог

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область получит из резервного фонда правительства РФ дополнительные 600 миллионов рублей. Согласно распоряжению российского правительства № 1769-р от 30 июня 2021 года средства будут направлены на ремонт автомобильных дорог и улиц.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

О распределении средств шла речь на внеочередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин сообщил участникам совещания, что 300 миллионов рублей будут направлены Территориальному управлению автомобильных дорог Новосибирской области, Новосибирск получит 281 миллион рублей, город Бердск - 18 миллионов рублей.

Андрей Травников обратил особое внимание мэрии Новосибирска на то, что необходимо своевременного освоить денежные средства и провести ремонт дорог в установленные сроки. Глава региона напомнил, что ранее им было принято решение выделить из областного бюджета еще 278 миллионов рублей, которые также должны быть направлены на текущий ремонт и содержание дорожной сети Новосибирска.

Члены правительства региона одобрили представленный проект распоряжения о распределении субсидий. Глава региона подчеркнул, что строительство и развитие опорной сети автодорог, поддержание в нормальном состоянии внутренней сети улиц в регионе и областном центре находятся на особом контроле правительства Новосибирской области.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что в Новосибирске дополнительное финансирование будет направлено на ремонт участков одиннадцати улиц, включая Плановую, Кирова, Октябрьскую магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменскую, Шамшурина, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова, Ленина. Ремонтные работы будут выполнены этим летом.

Отметим, что развитие строительство и развитие опорной сети автодорог и поддержание в нормальном состоянии внутренней сети улиц в регионе и областном центре находится на особом контроле правительства Новосибирской области. Это подчеркнул глава региона.

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