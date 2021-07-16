Новосибирский экс-полицейский пойдет под суд за взятку новогодней елкой

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который, будучи еще стражем порядка, был задержан при передаче ему взятки. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, обвиняемый получил от предпринимателя 33 тысячи рублей и новогоднюю елку.

По материалам уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в значительном размере, бизнесмен сам обратился к полицейскому в декабре прошлого года. Мужчина намеревался вести незаконную предпринимательскую деятельность на подведомственной обвиняемому территории. Он просил общего покровительства со стороны представителя закона, с тем, чтобы тот не препятствовал торговле.

Следователи и сотрудники полиции разоблачили незаконную сделку и задержали стража порядка при передаче ему денег и праздничного дерева. Примечательно, что елку предполагаемый взяточник получил 3 января, уже отметив Новый год. Вину в коррупционном преступлении он признал частично и на время предварительного следствия находился под подпиской о невыезде.

Следователи считают, что им удалось собрать достаточную доказательную базу и вскоре дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.